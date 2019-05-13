Борис Грачевский провел отпуск с молодой женой в Доминикане

Создатель «Ералаша» искупался в Карибском море и даже позволил себе сделать фото с мулаткой.

Борис Грачевский почти 35 лет прожил в браке с первой женой Галиной, которая подарила ему сына Максима и дочь Ксению. В 2010 году кинорежиссер сыграл свадьбу с новой избранницей Анной Панасенко. Однако даже появление дочери Василисы не укрепило их союз и спустя четыре года совместной жизни они расстались. Теперь мужчина счастлив в браке с молодой женой, актрисой и певицей Екатериной Белоцерковской.

Разница в возрасте в 35 лет не мешает супругам строить гармоничные отношения. Мэтр ранее признавался, что возлюбленная окутала его вниманием и заботой. Некоторое время назад Грачевский смог победить онкологическое заболевание. Теперь жена следит за его рационом питания. По словам режиссера, именно благодаря ей он смог побороть недуг. Создатель «Ералаша» любит путешествовать и недавно побывал со своей избранницей в Доминикане.

Микроблог 70-летнего Бориса Юрьевича сразу заполнился красочными фото. Он уже по традиции сделал несколько снимков на фоне пальм и лазурной воды Карибского моря. Супругам некогда было скучать в отпуске.

Они то спускались на морское дно в специальном аппарате, то ели крабов, раков и других морских обитателей. К слову, Екатерина в купальнике продемонстрировала стройную фигуру. «Доминикана. Осталось чуть-чуть!» — написал накануне Грачевский. Режиссер перед возращением домой решил сделать несколько памятных фото с местными жителями.

В кадре он улыбается, позируя с темнокожей девушкой. Поклонники сразу принялись шутить: «Это Катя так загорела?», «Можно только позавидовать», «Пока жена отвернулась». Похоже, что Грачевский остался доволен поездкой. Поклонники отметили, что он прекрасно выглядит и будто светится от счастья.