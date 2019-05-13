Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся впервые увидеть ребенка Меган Маркл

Герцог и герцогиня Кембриджские нанесут визит принцу Гарри и его жене в ближайшее время.

Принц Гарри и Меган Маркл не спешат делиться с широкой публикой всеми деталями личной жизни. Официальное сообщение о рождении первенца королевской пары появилось лишь через несколько часов после родов молодой мамы, а огромный интерес со стороны поклонников лишь немного удовлетворили несколько опубликованных снимков младенца.

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Но всерьез обижаться на супругов фанатам не стоит: маленького Арчи Харрисона Маунтбэттен Виндзора родители скрывают даже от других членов королевской семьи. За неделю с момента родов Меган первенца принца Гарри смогла увидеть только Елизавета II, которую герцог и герцогиня Сассекские просто не могли отказаться принять в своем поместье.

«Первая неделя Арчи дома с мамой и папой была тихой, они хотели этого личного пространства со своим малышом», – уверен эксперт по монаршему семейству Омид Скоби.

Sources confirm that Prince William and Duchess Kate will be meeting baby Archie for the first time early this week. Grandfather Prince Charles will be paying a visit a few days later. https://t.co/WWvQf4506n — Omid Scobie (@scobie) 13 мая 2019 г.

Помимо королевы и ее мужа Филиппа, а также матери Маркл Дории Рэгланд, новорожденного не видел никто. Но в ближайшее время с мальчиком наконец позволят познакомиться лично принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Ранее пара отмечала в интервью, что с большим нетерпением ждет встречи с племянником. По сообщению источника при дворе, принц Уильям с женой нанесут визит родственникам уже завтра, 14 мая.