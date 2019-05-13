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Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся впервые увидеть ребенка Меган Маркл

Герцог и герцогиня Кембриджские нанесут визит принцу Гарри и его жене в ближайшее время.

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся впервые увидеть ребенка Меган Маркл
Кейт Миддлтон и принц Уильям наконец увидят племянника. Фото: globallookpress

Принц Гарри и Меган Маркл не спешат делиться с широкой публикой всеми деталями личной жизни. Официальное сообщение о рождении первенца королевской пары появилось лишь через несколько часов после родов молодой мамы, а огромный интерес со стороны поклонников лишь немного удовлетворили несколько опубликованных снимков младенца.

Но всерьез обижаться на супругов фанатам не стоит: маленького Арчи Харрисона Маунтбэттен Виндзора родители скрывают даже от других членов королевской семьи. За неделю с момента родов Меган первенца принца Гарри смогла увидеть только Елизавета II, которую герцог и герцогиня Сассекские просто не могли отказаться принять в своем поместье.

«Первая неделя Арчи дома с мамой и папой была тихой, они хотели этого личного пространства со своим малышом», – уверен эксперт по монаршему семейству Омид Скоби.

Помимо королевы и ее мужа Филиппа, а также матери Маркл Дории Рэгланд, новорожденного не видел никто. Но в ближайшее время с мальчиком наконец позволят познакомиться лично принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Ранее пара отмечала в интервью, что с большим нетерпением ждет встречи с племянником. По сообщению источника при дворе, принц Уильям с женой нанесут визит родственникам уже завтра, 14 мая.

«Завтра Гарри и Меган посетят герцог и герцогиня Кембриджские, а позднее на этой неделе это сделает принц Уэльский», – цитирует инсайдера Mirror.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся впервые увидеть ребенка Меган Маркл
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