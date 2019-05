Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся впервые увидеть ребенка Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл не спешат делиться с широкой публикой всеми деталями личной жизни. Официальное сообщение о рождении первенца королевской пары появилось лишь через несколько часов после родов молодой мамы, а огромный интерес со стороны поклонников лишь немного удовлетворили несколько опубликованных снимков младенца.

Но всерьез обижаться на супругов фанатам не стоит: маленького Арчи Харрисона Маунтбэттен Виндзора родители скрывают даже от других членов королевской семьи. За неделю с момента родов Меган первенца принца Гарри смогла увидеть только Елизавета II, которую герцог и герцогиня Сассекские просто не могли отказаться принять в своем поместье.

Sources confirm that Prince William and Duchess Kate will be meeting baby Archie for the first time early this week. Grandfather Prince Charles will be paying a visit a few days later. https://t.co/WWvQf4506n

— Omid Scobie (@scobie) 13 мая 2019 г.