Зрители обнаружили очередные ляпы в «Игре престолов»

После громкой истории с картонным стаканчиком от Starbucks, продюсеры не доглядели за очередными оплошностями при финальном монтаже пятой серии.

Финальный сезон «Игры престолов» вызвал бурю обсуждений среди фанатов сериала. Киноляп с одноразовым стаканчиком из Starbucks, который оказался рядом с Дейенерис во время пира в Винтерфелле, обсудили зрители по всему миру. Создателям сериала пришлось «вычистить» оплошность, однако, в отснятом материале нашлись и еще ошибки. Осторожно, далее идут спойлеры!

В 5 серии 8 сезона Мать Драконов напала на Королевскую Гавань. Серсея Ланнистер не смогла выдержать осаду, и её брат Джейме Ланнистер предлагает бежать. Королеве не удаётся выбраться из замка, и она умирает под завалами в объятиях брата.

Именно в этот трагический момент зрители обнаружили очередной ляп. Джейме отрубили правую руку в 3 сезоне «Игры престолов», после чего он вынужден был носить протез. Однако, Ланнистер смог обнять Серсею обеими здоровыми руками.

Также зоркие поклонники сериала нашли ещё один недочёт. В сценах сражения зрители заметили на одном из воинов современный кроссовок. Однако невозможно сказать, правы ли они, поскольку фотографию представили в низком качестве, сообщает TMZ.