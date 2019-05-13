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Зрители обнаружили очередные ляпы в «Игре престолов»

После громкой истории с картонным стаканчиком от Starbucks, продюсеры не доглядели за очередными оплошностями при финальном монтаже пятой серии.

Зрители обнаружили очередные ляпы в «Игре престолов»
Кадр из сериала "Игра престолов" (2009-2019). фото: globallookpress

Финальный сезон «Игры престолов» вызвал бурю обсуждений среди фанатов сериала. Киноляп с одноразовым стаканчиком из Starbucks, который оказался рядом с Дейенерис во время пира в Винтерфелле, обсудили зрители по всему миру. Создателям сериала пришлось «вычистить» оплошность, однако, в отснятом материале нашлись и еще ошибки. Осторожно, далее идут спойлеры!

В 5 серии 8 сезона Мать Драконов напала на Королевскую Гавань. Серсея Ланнистер не смогла выдержать осаду, и её брат Джейме Ланнистер предлагает бежать. Королеве не удаётся выбраться из замка, и она умирает под завалами в объятиях брата.

Кадр из 5 серии 8 сезона "Игры престолов" (2009-2019)
Кадр из 5 серии 8 сезона «Игры престолов» (2009-2019)

Именно в этот трагический момент зрители обнаружили очередной ляп. Джейме отрубили правую руку в 3 сезоне «Игры престолов», после чего он вынужден был носить протез. Однако, Ланнистер смог обнять Серсею обеими здоровыми руками.

Кадр из 5 серии 8 сезона "Игры престолов" (2009-2019)
Кадр из 5 серии 8 сезона «Игры престолов» (2009-2019)

Также зоркие поклонники сериала нашли ещё один недочёт. В сценах сражения зрители заметили на одном из воинов современный кроссовок. Однако невозможно сказать, правы ли они, поскольку фотографию представили в низком качестве, сообщает TMZ.

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Зрители обнаружили очередные ляпы в «Игре престолов»
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