«Разные мамы бывают на свете»: жена Алека Болдуина опубликовала снимок со всеми детьми и мужем

Алек Болдуин и его супруга Хилария воспитывают четырех детей. Маленькие непоседы, разумеется, доставляют много хлопот и требуют постоянного внимания. Тем не менее, в День матери супруга актера сумела выкроить минутку, чтобы поздравить всех женщин с этим замечательным праздником.

В Instagram она опубликовала семейный снимок со всеми своими наследниками и мужем.

«Разные мамы бывают на свете», — начала она свой пост.

«У некоторых из нас совсем маленькие дети, у других — постарше, у кого-то малыши ушли на радугу, у кого-то был выкидыш, кто-то из нас является мачехами, кто-то детей усыновил, а у кого-то есть пушистые питомцы, но мы их всех любим и ухаживаем за ними», — продолжила она свою мысль.

«Я знаю, что не могу перечислить всех, однако какой бы мамой вы не были, я желаю всем счастливого Дня матери! Для меня этот праздник означает прославление тех, кто от всего сердца, безо всякой корысти заботится о других. Это и означает быть матерью», — резюмировала она.

Отметим, что у Хиларии есть падчерица — дочь Алека Болдуина Айрленд.

Напомним также, что ранее у супруги актера случился выкидыш. 35-летняя женщина ждала пятого ребенка, однако медики давали неутешительные прогнозы. Хилария не стала скрывать, что может потерять плод в любой момент. К сожалению, опасения врачей подтвердились.