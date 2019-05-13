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Маленькие полосатики: Анна Хилькевич нарядила дочерей в одинаковые платья

Актриса призналась, что ее дети пока научились только идеально фотографироваться и других талантов у них еще не выявлено. Зато выглядят стильно.

Маленькие полосатики: Анна Хилькевич нарядила дочерей в одинаковые платья
Анна Хилькевич. фото: instagram.com/annakhilkevich/

32-летняя Анна Хилькевич не только известная актриса, но и мама. Ее старшей дочери Арианне три года, а младшей Марии скоро исполнится годик. В последнее время артистка стала меньше сниматься, так как всю себя посвятила материнству. Она даже отказалась от тусовок с друзьями, чтобы дети больше времени проводили с ней. В мае девушка со своей семьей уехала в отпуск. Уже вторую неделю она публикует снимки из солнечного Дубая.

Лицо своей младшей наследницы Анна продолжает скрывать, что возмущает некоторых ее поклонников. А вот Арианна мелькает на снимках с завидной регулярностью. Кроха растет копией своей мамы. По словам знаменитости, с отелем они прогадали. Он не совсем подходит парам с детьми. Однако Хилькевич не унывает. Наоборот, на минувших выходных она принарядилась, чтобы прогуляться с наследницами. Девочкам при этом она подобрала одинаковые наряды.

На новом фото артистка позирует в шортах и топике, подчеркивающих ее стройную фигуру. На руках она держит Машу, облаченную в полосатое платье, как у ее сестры, стоящей рядом. Анна призналась, что современные дети в школьные годы делают невероятные открытия, а ее наследницы пока лишь научились идеально фотографироваться. Поклонники пришли в восторг от нежного снимка. Впрочем, некоторые заметили, что рядом с ногой актрисы ножка стула выглядит нечетко. Они сразу заподозрили, что звезда увлеклась фотошопом.

«Аня, вы так профотошопили ноги, что ножка стула расплылась», «Че то неладное со стулом и вашей ногой», — стали негодовать подписчики.

На замечания пользователей Хилькевич отвечать не стала. Зато в новом посте она призналась, что является далеко не идеальной мамой. В отпуске ей помогает присматривать за дочками няня. «Я разрушу миф о том, что я идеальная мама. С нами тут няня, и мало того, девочки ночью спят с ней в комнате. Ох, уж этот отдых с детьми», — поделилась актриса. К слову, трудности не мешают девушке мечтать о пятерых наследниках.

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Маленькие полосатики: Анна Хилькевич нарядила дочерей в одинаковые платья
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