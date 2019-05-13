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Российский спортсмен Константин Терещенко покорил самую опасную трассу гонок «Ле-Ман»

Гонщик и его партнеры по команде Panis Barthez Competition впервые в сезоне финишировали на трассе Монца.

Российский спортсмен Константин Терещенко покорил самую опасную трассу гонок «Ле-Ман»
Гонщик Константин Терещенко впервые в сезоне финишировал на трассе Монца гонок "Ле-Ман"

В минувшие выходные вблизи Милана прошел очередной этап серии гоночных заездов «Ле-Ман». В числе других спортсменов на трассу Монца, протянувшуюся в городке с одноименным названием, вышли молодой россиянин Константин Терещенко и его товарищи по команде Panis Barthez Competition.

Легендарная трасса Монца по праву считается самой суперскоростной и опасной для участников. На ее крутых виражах, где требуется жесткое торможение, от экипажей болидов требуется максимальная концентрация, чтобы не сойти с дистанции.

В этот раз многие болиды дали сбои. Со сложными поворотами не справился гонщик Inter Europol Competition Лео Руссель, въехавший в ограждение трассы. К счастью для спортсмена, дорожное покрытие было сухим, поэтому серьезных повреждений он не получил. Машину команды IDEC Sport закрутило на гравии, еще один болид пришлось вывозить с трассы после того, как он врезался в заградительный барьер. Из-за этих происшествий соревнования приостанавливались.

Несмотря ни на что, Panis Barthez Competition и Константин Терещенко впервые в сезоне смогли дойти до финиша трассы. А победа в гонке досталась российскому Aurus – болиду G-Drive Racing. Пилот команды опередил ближайшего конкурента на три десятых секунды.

Напомним, в апреле на прошлом этапе «Ле-Ман» Терещенко и его компаньоны сошли с дистанции, добравшись до последнего круга.

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Тэги:

Гонкагонки на автомобиляхКонстантин ТерещенкоЛе-Ман
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Российский спортсмен Константин Терещенко покорил самую опасную трассу гонок «Ле-Ман»
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