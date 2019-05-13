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Без волос, но с бутылкой: Эмилия Кларк поделилась нестандартным фото со съемок «Игры престолов»

По словам актрисы, алкоголь ей пригодился для просмотра пятого эпизода финального сезона сериала.

Без волос, но с бутылкой: Эмилия Кларк поделилась нестандартным фото со съемок «Игры престолов»
Фото: instagram.com/emilia_clarke

Британская актриса Эмилия Кларк, популярность которой принесла роль Дейнерис Таргариен в «Игре престолов», поделилась фотографией со съемок.

На снимке девушка предстала с бутылкой шампанского «Дом Периньон» в руке и совершенно лишенная волос. Фото сопровождалось хештегом #soshockingitblewmywigoff (настолько шокирует, что у меня снесло парик).

Тонкий контур вокруг головы актрисы не оставляет сомнений, что речь идет о гриме, однако многие поклонники были по-настоящему удивлены. Хотя нашлись и такие, кто заявил, что и в таком виде Королева драконов «по-прежнему горяча».

Сама Кларк пояснила, что такой грим и реквизит ей потребовался для съемок пятого эпизода финального сезона «Игры престолов», как, впрочем, и для его просмотра.

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Без волос, но с бутылкой: Эмилия Кларк поделилась нестандартным фото со съемок «Игры престолов»
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