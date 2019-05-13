Без волос, но с бутылкой: Эмилия Кларк поделилась нестандартным фото со съемок «Игры престолов»

По словам актрисы, алкоголь ей пригодился для просмотра пятого эпизода финального сезона сериала.

Британская актриса Эмилия Кларк, популярность которой принесла роль Дейнерис Таргариен в «Игре престолов», поделилась фотографией со съемок.

На снимке девушка предстала с бутылкой шампанского «Дом Периньон» в руке и совершенно лишенная волос. Фото сопровождалось хештегом #soshockingitblewmywigoff (настолько шокирует, что у меня снесло парик).

Тонкий контур вокруг головы актрисы не оставляет сомнений, что речь идет о гриме, однако многие поклонники были по-настоящему удивлены. Хотя нашлись и такие, кто заявил, что и в таком виде Королева драконов «по-прежнему горяча».

Сама Кларк пояснила, что такой грим и реквизит ей потребовался для съемок пятого эпизода финального сезона «Игры престолов», как, впрочем, и для его просмотра.