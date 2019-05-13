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Прощание с «Игрой престолов»: Лина Хиди разочарована смертью Серсеи Ланнистер

Актриса надеялась, что правительница Семи Королевств умрёт в сражении.

Прощание с «Игрой престолов»: Лина Хиди разочарована смертью Серсеи Ланнистер
Кадр из 8 сезона сериала "Игра престолов". фото: Helen Sloan/HBO

Заключительный сезон «Игры престолов» собрал смешанные оценки у зрителей. В пятой серии наконец-то было показано сражение в Королевской Гавани между войсками Серсеи Ланнистер и Дейенерис Таргариен. Для поклонников не было секретом, что королева не переживёт эту битву. Однако смерть Серсеи разочаровала даже Лину Хиди, которая сыграла роль жестокой правительницы. Осторожно, дальше идут спойлеры!

По словам Хиди, поначалу у неё были смешанные чувства после прочтения сценария. Серсею Ланнистер после поражения пытается вывести из Красного замка её брат-близнец и любовник Джейме. Они могли бы успеть отплыть на лодке из сожжённой дотла Королевской Гавани, но тайный проход был завален камнями. После разрушения замка Ланнистеры гибнут под обломками.

Лина Хиди ожидала, что её персонаж заслуживает умереть в сражении. Впрочем, позже актриса смирилась и порадовалась за Серсею, ведь она погибает в объятиях любимого человека.

«Чем больше мы говорили об этом, тем больше это казалось идеальным концом для нее. Они пришли в мир вместе, и теперь они уходят вместе», — рассказала Лина Хиди порталу Entertainment Weekly.

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"Игра Престолов - 8""Игра престолов": последние новостиЛина Хиди
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Прощание с «Игрой престолов»: Лина Хиди разочарована смертью Серсеи Ланнистер
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