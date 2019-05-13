«Мне повезло с тещей»: Александр Малинин приоткрыл завесу семейной жизни

Народный артист России Александр Малинин в интервью с шоуменом Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой рассказал о взаимоотношениях с близкими. У певца есть старший сын Никита. Молодой человек участвовал в вокальном проекте «Фабрика звезд». Вместе с супругой Эммой музыкант еще воспитывает двойняшек Фрола и Устинью. В ноябре младшие отпрыски пары отпраздновали свое совершеннолетие, но несмотря на это, очень привязаны к своим родителям.

Дочка Александра Николаевича пошла по стопам отца — Устинья увлекается вокалом. Развивать свой талант девушке помогает папа. По словам Малинина, ему приходится выступать и в качестве строгого педагога. А вот с мамой своей жены — Клавдией Васильевной Александр смог с легкостью найти общий язык.

«Мне так повезло в этой жизни с тещей! У нас была любовь с первого взгляда… С первой встречи», — делился в интервью Малинин.

К слову, сама Клавдия Васильевна заявляет, что приняла выбор дочери, и полностью его одобрила. Жениться на Эмме музыкант решался не сразу.

«Мы с ней встречались, все было замечательно… Но я никак не мог сделать ей предложение! А мама (Ангелина Анатольевна) мне говорит — женись на Эмме… Только она сможет сделать тебя счастливым», — вспомнил Александр свою беседу с мамой.

На протяжении двенадцати лет Малинины не торопились заводить общих детей. При этом Эмма не стала скрывать, что именно муж попросил ее родить дочку. А в итоге у супругов получились двойняшки.