НОВОСТИ

«Мне повезло с тещей»: Александр Малинин приоткрыл завесу семейной жизни

В интервью Максиму Галкину и Юлии Меньшовой певец рассказал о личных перипетиях.

«Мне повезло с тещей»: Александр Малинин приоткрыл завесу семейной жизни
Эмма Малинина с супругом Александром Малининым (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

Народный артист России Александр Малинин в интервью с шоуменом Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой рассказал о взаимоотношениях с близкими. У певца есть старший сын Никита. Молодой человек участвовал в вокальном проекте «Фабрика звезд». Вместе с супругой Эммой музыкант еще воспитывает двойняшек Фрола и Устинью. В ноябре младшие отпрыски пары отпраздновали свое совершеннолетие, но несмотря на это, очень привязаны к своим родителям.

Дочка Александра Николаевича пошла по стопам отца — Устинья увлекается вокалом. Развивать свой талант девушке помогает папа. По словам Малинина, ему приходится выступать и в качестве строгого педагога. А вот с мамой своей жены — Клавдией Васильевной Александр смог с легкостью найти общий язык.

«Мне так повезло в этой жизни с тещей! У нас была любовь с первого взгляда… С первой встречи», — делился в интервью Малинин.

К слову, сама Клавдия Васильевна заявляет, что приняла выбор дочери, и полностью его одобрила. Жениться на Эмме музыкант решался не сразу.

Александр Малинин с дочкой Устиньей
Дочка Александра Малинина увлекается вокалом (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

«Мы с ней встречались, все было замечательно… Но я никак не мог сделать ей предложение! А мама (Ангелина Анатольевна) мне говорит — женись на Эмме… Только она сможет сделать тебя счастливым», — вспомнил Александр свою беседу с мамой.

На протяжении двенадцати лет Малинины не торопились заводить общих детей. При этом Эмма не стала скрывать, что именно муж попросил ее родить дочку. А в итоге у супругов получились двойняшки.

Вам может быть интересно:

Александр и Эмма Малинины объяснили, почему прожили 12 лет без детей Люби меня по-французски: Эмма Малинина круассан на завтрак делит со своей собакой Дочь Александра Малинина идет по стопам отца

Тэги:

Александр Малининзвездные семьиЭмма Малинина
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мне повезло с тещей»: Александр Малинин приоткрыл завесу семейной жизни
Интересно?
Поделись с друзьями: