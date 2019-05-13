«Самая тяжелая работа в мире»: молодой бойфренд поздравил Бритни Спирс с Днем матери

В минувшее воскресенье, 12 мая, звезды отметили День матери. В соцсетях появилось множество поздравлений с этим прекрасным праздником. Среди тех, кто присоединился к сонму хвалебных речей, оказался и 25-летний бойфренд Бритни Спирс.

В Instagram Сэм Асгари оставил трогательное обращение к своей возлюбленной и остальным женщинам.

«С Днем матери всех прекрасных мам, которые делают самую тяжелую работу в мире!» — написал молодой человек. Свою запись он проиллюстрировал совместным снимком с певицей.

Бритни воспитывает двух сыновей — 13-летнего Шона и 12-летнего Джейдена, которые родились в браке с Кевином Федерлайном. Пара была жената с 2004 по 2007 год.

37-летняя Спирс познакомилась с Асгари три года тому назад во время съемок клипа «Slumber Party». В одном из интервью Сэм рассказал, что очень волновался перед встречей с одной из величайших артисток в истории. «Меня бил мандраж», — признался он.

больше по теме Бойфренд Бритни Спирс трогательно признался ей в любви Сэм Асгари опубликовал в своем Instagram серию фотографий певицы.

Напомним, что ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что поклонников Бритни Спирс не на шутку взволновало известие, что звезда оказалась в клинике. Фанаты были убеждены, что певицу держат там насильно, и даже запустили флешмоб «освободите Бритни».