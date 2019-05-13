Принц турецкой поп-музыки Таркан возвращается в Россию

Певец представит поклонникам новый альбом в рамках мирового тура. 14 мая состоится его концерт в московском «Крокус Сити Холле».

Певец Таркан, за которым на родине в Турции прочно закрепилось звание принца поп-музыки, вновь после длительного перерыва приедет в Россию. Певец порадует поклонников композициями из своего нового альбома в рамках мирового гастрольного турне.

В десятом по счету альбоме с названием «10» 46-летний артист возвращается к танцевальной восточной музыке, принесшей ему всемирную славу. Новые песни уже вошли в музыкальные чарты большей части стран Европы, Киргизии и Катара, а в Бахрейне, Узбекистане и Азербайджане альбом добрался до первого места, став настоящим хитом.

Накануне Таркан побывал в Казани, а 14 мая состоится его концерт в московском «Крокус Сити Холле». Фанаты обязательно услышат не только новые, но и уже полюбившиеся песни исполнителя.

Композиции певца держатся на вершинах хит-парадов на протяжении двенадцати лет. Сразу несколько его альбомов стали платиновыми, также Таркан является единственным в турецкой истории артистом, получившим престижную международную премию The World Music Awards. Примечательно, что певец не поет на английском, предпочитая исполнять композиции на родном языке.