Дочери Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна снялись в совместной фотосессии

Алена Хмельницкая уже не первый год встречается с Александром Синюшиным, который моложе ее на 12 лет. Майские праздники пара провела на отдыхе в Турции. Вместе с ними наслаждалась теплой погодой и дочка артистки от прошлых отношений, восьмилетняя Ксения. Девочка легко нашла общий язык с новым избранником своей мамы. Также у женщины есть еще одна наследница – 24-летняя Александра.

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С отцом дочек Тиграном Кеосаяном Хмельницкая развелась еще в 2014 году, но продолжает поддерживать с ним теплые отношения. Очень часто она бывает на семейных праздниках у него дома и ведет задушевные беседы с его новой женой Маргаритой Симоньян. Старшая дочка актрисы училась в Великобритании, а позже еще и в нью-йоркском университете. Долгие годы она лишь урывками виделась с родительницей.

Похоже, что недавно Александра провела время с мамой и сестрой. В соцсети Хмельницкая опубликовала ряд снимков из новой фотосессии. В кадре две сестры позируют на сером фоне в джинсах и майках. Они то дурачатся, то обнимаются, демонстрируя настоящую сестринскую любовь. «Мои смыслы», — так подписала пост артистка. Поклонники восхитились красотой девочек.

«Алена! Какие красивые, а ещё и талантливые! Сашка прекрасно поёт! И Ксюня не отстаёт!», «Старшая похожа на папу, младшая на вас», «Какая вы счастливая! И как повезло девочкам», — прокомментировали снимки подписчики. К слову, Хмельницкая тоже снялась в фотосессии, но пока не поделилась совместными фото с наследницами.

Напомним, что у Кеосаяна подрастают наследники и от новой избранницы. Маргарита родила ему дочь Марьяну и сына Богдана.