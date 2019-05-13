НОВОСТИ

Дочери Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна снялись в совместной фотосессии

По мнению поклонников, девочки взяли лучшее от родителей.

Дочери Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна снялись в совместной фотосессии
Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян. фото: globallookpress.com

Алена Хмельницкая уже не первый год встречается с Александром Синюшиным, который моложе ее на 12 лет. Майские праздники пара провела на отдыхе в Турции. Вместе с ними наслаждалась теплой погодой и дочка артистки от прошлых отношений, восьмилетняя Ксения. Девочка легко нашла общий язык с новым избранником своей мамы. Также у женщины есть еще одна наследница – 24-летняя Александра.

С отцом дочек Тиграном Кеосаяном Хмельницкая развелась еще в 2014 году, но продолжает поддерживать с ним теплые отношения. Очень часто она бывает на семейных праздниках у него дома и ведет задушевные беседы с его новой женой Маргаритой Симоньян. Старшая дочка актрисы училась в Великобритании, а позже еще и в нью-йоркском университете. Долгие годы она лишь урывками виделась с родительницей.

Похоже, что недавно Александра провела время с мамой и сестрой. В соцсети Хмельницкая опубликовала ряд снимков из новой фотосессии. В кадре две сестры позируют на сером фоне в джинсах и майках. Они то дурачатся, то обнимаются, демонстрируя настоящую сестринскую любовь. «Мои смыслы», — так подписала пост артистка. Поклонники восхитились красотой девочек.

«Алена! Какие красивые, а ещё и талантливые! Сашка прекрасно поёт! И Ксюня не отстаёт!», «Старшая похожа на папу, младшая на вас», «Какая вы счастливая! И как повезло девочкам», — прокомментировали снимки подписчики. К слову, Хмельницкая тоже снялась в фотосессии, но пока не поделилась совместными фото с наследницами.

Напомним, что у Кеосаяна подрастают наследники и от новой избранницы. Маргарита родила ему дочь Марьяну и сына Богдана.

Вам может быть интересно:

«Цвет настроения - солнечный!»: Хмельницкая в желтом наряде стала звездой фотосессии Алена Хмельницкая поделилась новым фото с бойфрендом, который моложе ее на 12 лет «Мой первый Париж»: Алена Хмельницкая показала архивное фото с дочкой

Тэги:

Алена Хмельницкаязвездные детиТигран Кеосаян
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочери Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна снялись в совместной фотосессии
Интересно?
Поделись с друзьями: