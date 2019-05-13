«Совсем состарилась»: поклонники обсуждают новые фото Моники Беллуччи

Известная модель и актриса Моника Беллуччи опубликовала несколько фотографий, вызвавших бурное обсуждение ее внешнего вида.

Большинство подписчиков итальянки в Instagram не переставали ей восхищаться на разных языках. Многие отмечали, что актриса остается самой красивой женщиной мира. Чаще же всего комментарии ограничивались лаконичным «Королева».

Однако нашлись и такие, кто заметил, что Беллуччи на своих последних фотографиях выглядит уставшей и постаревшей. Так, под снимком в длинном черном платье и плаще русскоязычный пользователь написал: «Совсем состарилась, любовь моя». Другие комментаторы обвинили во всем плохое освещение и неудачный выбор наряда.

Беллуччи получила известность в кино благодаря ролям в «Дракуле» (1992) и «Малене» (2000). На счету актрисы множество фестивальных наград, включая два европейских «Золотых глобуса». В сентябре этого года Беллуччи отметит свой 55-летний юбилей.