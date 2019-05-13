НОВОСТИ

«Совсем состарилась»: поклонники обсуждают новые фото Моники Беллуччи

В сентябре итальянская актриса отметит 55-летие.

«Совсем состарилась»: поклонники обсуждают новые фото Моники Беллуччи
Фото: wikimedia.org/Paul Katzenberger

Известная модель и актриса Моника Беллуччи опубликовала несколько фотографий, вызвавших бурное обсуждение ее внешнего вида.

Большинство подписчиков итальянки в Instagram не переставали ей восхищаться на разных языках. Многие отмечали, что актриса остается самой красивой женщиной мира. Чаще же всего комментарии ограничивались лаконичным «Королева».

Однако нашлись и такие, кто заметил, что Беллуччи на своих последних фотографиях выглядит уставшей и постаревшей. Так, под снимком в длинном черном платье и плаще русскоязычный пользователь написал: «Совсем состарилась, любовь моя». Другие комментаторы обвинили во всем плохое освещение и неудачный выбор наряда.

Беллуччи получила известность в кино благодаря ролям в «Дракуле» (1992) и «Малене» (2000). На счету актрисы множество фестивальных наград, включая два европейских «Золотых глобуса». В сентябре этого года Беллуччи отметит свой 55-летний юбилей.

Вам может быть интересно:

Может себе позволить: 54-летняя Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии в кожаных брюках Моника Беллуччи попала в неловкую ситуацию из-за выбора платья 54-летняя Моника Беллуччи впервые рассказала о новом возлюбленном

Тэги:

Моника БеллуччиМоника Белуччипластика
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Совсем состарилась»: поклонники обсуждают новые фото Моники Беллуччи
Интересно?
Поделись с друзьями: