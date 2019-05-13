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Звезда фильма Хичкока «Человек, который слишком много знал» умерла в возрасте 97 лет

Скончалась двукратная обладательница премии «Оскар» Дорис Дэй.

Звезда фильма Хичкока «Человек, который слишком много знал» умерла в возрасте 97 лет
Кадр из фильма "Человек который слишком много знал" (1956)

Из США пришло печальное известие. Актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Причиной смерти звезды стала пневмония.

Женщина умерла в окружении своих родных и близких. По их словам, для своего возраста она была в прекрасной физической форме, однако ее организм не смог справиться с серьезным воспалением легких, пишет US Today.

Стоит отметить, что в 1950-1960 годы в Америке Дэй была не менее популярна, чем Мэрилин Монро. Она снялась во множестве комедий и мелодрам, а также фильме Альфреда Хичкока «Человек, который слишком много знал» (1956).

Вместе с ней снялся Джеймс Стюарт. В ленте Дорис исполнила песню «Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera)» (рус. Что будет, то будет), которая принесла ей «Оскара».

В 1959 году Дорис Дэй вместе с Роком Хадсоном сыграла в картине «Интимный разговор». Этот фильм принес ей золотую статуэтку киноакадемии в категории «Лучшая женская роль».

В ее портфолио множество фильмов. В свое время партнерами Дэй по площадке были такие звезды, как Кларк Гейбл, Кэри Грант, и многие другие.

Примечательно, что в юности актриса получила серьезную травму — после автокатастрофы у нее была раздроблена правая нога. Впрочем, это не мешало ей лихо бить чечетку в фильмах.

Кроме актерской деятельности, Дорис делала успешную карьеру певицы. Она также активно боролась за права животных и основала фонд по их защите.

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голливудские звездыДорис Дэйсмерть актрисы
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Звезда фильма Хичкока «Человек, который слишком много знал» умерла в возрасте 97 лет
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