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Виктория Боня призналась в равнодушном отношении к шопингу

По словам светской дивы, ей попросту лень постоянно переодеваться.

Виктория Боня призналась в равнодушном отношении к шопингу
Фото: Globallookpress.com

Модель и телеведущая Виктория Боня призналась на своей странице в Instagram, что вряд ли в мире найдется девушка, которая не любит шопинг так же, как и она.

Экс-участница «Дома-2» пояснила, что ей просто лень постоянно переодеваться. Нелюбви к хождению по магазинам добавляют трудности с выбором нужной покупки.

«Интересно, я одна такая? Мне кажется, нет девушек на свете, кто так не любит шопинг, как не люблю его я?!» — написала она.

Подписчики неоднозначно отреагировали на заявление кумира. Часть женщин согласилась, что это утомительный процесс, от которого не спасают даже интернет-магазины, другие признались, что обожают часами ходить по торговым центрам, третьи же просто восхитились новым фотообразом Бони.

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Виктория Боня призналась в равнодушном отношении к шопингу
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