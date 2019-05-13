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Богомолов устроил фотосессию Собчак в Италии

Режиссёр впервые показал снимки, где Ксения полноценно в кадре, и разместил их на своей странице в Instagram.

Богомолов устроил фотосессию Собчак в Италии
Ксения Собчак и Константин Богомолов. фото: globallookpress

Ксения Собчак и Константин Богомолов сейчас отдыхают в Италии. Звездная пара старается как можно реже попадать в объективы фотокамер прессы, а также ранее не размещала совместные фотографии в соцсетях. Режиссер оказался смелее телеведущей и не стал скрывать от подписчиков, с кем проводит время.

Константин Богомолов устроил своей избраннице необычную фотосессию. Он запечатлел Ксению Собчак на оживлённой улице и на фоне стены с граффити. Светская дива для прогулок по итальянским улочкам выбрала необычный наряд с тюрбаном, накидкой с вышивкой и сумочкой с бахромой.

Режиссер впервые показал в Instagram кадры, где видно лицо Ксении Собчак. До этого Богомолов предпочитал снимать ее со спины. Снимки Богомолов подписал сердечком, а Собчак «лайкнула» фотографии.

Подписчики рады за Собчак и Богомолова. скриншот: instagram.com/konbog75/
Подписчики рады за Собчак и Богомолова. скриншот: instagram.com/konbog75/

Подписчики остались в восторге и пожелали счастья влюбленным. Также они шутили, что Максим Виторган обязательно напишет гадость под снимками.

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