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Звезда телепроекта «Битва экстрасенсов» Тимофей Руденко выпускает книгу

Победитель крайнего сезона популярного шоу представил автобиографию, в которой подробно разобрал всевозможные человеческие страхи и способы борьбы с ними.

Звезда телепроекта «Битва экстрасенсов» Тимофей Руденко выпускает книгу
Тимофей Руденко представил поклонникам "Битвы экстрасенсов" свою автобиографическую книгу. Фото: пресс-служба ТНТ

Тимофей Руденко, одержавший победу в девятнадцатом сезоне «Битвы экстрасенсов» на ТНТ, представил читателям книгу «Просветление. Отпускай. Прощай. Живи». Работать над произведением, которое стало для него автобиографичным, молодой маг начал сразу после окончания проекта.

По словам Руденко, у каждого человека есть терзающий его главный страх – страх смерти. Также в разговорах с окружающими он понял, что многие ощущают вину перед скончавшимися близкими. Все это и другие вопросы автор разбирает в своей книге, рассказывая о том, что ждет каждого из нас после ухода в загробный мир. Как начинается и заканчивается земное существование человека, как принять неизбежное и быть готовым к тому, что это случится со всеми.

«Главная цель – это «анестезия» самого главного страха человека, страха смерти. Несмотря на столь сложные, ранящие душу темы, основное место в ней все же принадлежит именно надежде», – говорит Тимофей о книге.

Тимофей Руденко. Фото: пресс-служба ТНТ

На «Битве экстрасенсов» Руденко неоднократно занимался вызовом духов. Медиум, сверхъестественные способности которого проявились после смерти отца, отмечает, что в произведении откровенно раскрывает самые личные, непростые и даже болезненные факты о себе.

Как отмечается в пресс-релизе телеканала ТНТ, книга «Просветление. Отпускай. Прощай. Живи» будет доступна с 22 мая.

Книга Тимофея Руденко. Фото: пресс-служба ТНТ

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Программа "Битва экстрасенсов"Тимофей РуденкоТНТ
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Звезда телепроекта «Битва экстрасенсов» Тимофей Руденко выпускает книгу
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