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Лифтолук: Седокова похвасталась роскошным букетом роз

Певица не уточнила, от кого получила подарок.

Лифтолук: Седокова похвасталась роскошным букетом роз
Фото: Globallookpress.com

Российская поп-исполнительница Анна Седокова опубликовала селфи с огромным букетом красных роз.

Певица не уточнила, от кого получила роскошный подарок. Публикацию в Instagram она сопроводила только хештегом #мамапродолжаетдэнсить, намекая на свою новую песню «для мам нового времени».

Ранее Седокова, воспитывающая троих детей, представила песню, посвященную молодым матерям. В ней она заявила, что иметь детей — это не значит поставить крест на своих желаниях и своем счастье.

В начале мая Седокова уже похвасталась букетом белых роз от тайного поклонника. В этот период она вместе с детьми отдыхала в Турции.

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Лифтолук: Седокова похвасталась роскошным букетом роз
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