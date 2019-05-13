Роберт Дауни показал вырезанную из «Мстителей» сцену поцелуя Тони Старка с Человеком-пауком

Роберт Дауни-младший выложил в Instagram ролик со съемок «Мстителей». Речь идет об эпизоде, когда Тони Старк (Железный человек) впервые встречает Питера Паркера (Человек-паук) после щелчка Таноса.

«Старк и Паркер снова вместе. Согласитетсь, вы все ждали этого момента», — написал актер в комментарии к видео.

Пользователи Сети мгновенно с ним согласились, тем более, что один из кадров в опубликованном ролике в фильм не вошел. Речь идет о сцене, где Железный человек заключает Человека-паука в объятия и целует в щеку.

«Я едва не разрыдалась», — призналась одна из поклонниц кинокомикса. «Ух ты!» А почему поцелуй вырезали из фильма?», — поинтересовался другой. «Поцелуй добавил всей сцене еще больше пронзительности! Дауни, остановись!», — призвал другой.

«Нас обделили этим поцелуем, я чрезвычайно расстроен», — попенял еще один.

Напомним, что кинокомикс «Мстители: Война бесконечности» вышел на российские экраны в мае прошлого года. Сюжет блокбастера рассказывает о противостоянии команды супергероев с межгалактическим тираном по имени Танос.

Главный враг преследует цель завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности. Их хозяин может менять реальность по своему усмотрению. Мстителям придется столкнуться со множеством опасностей — судьба Земли еще никогда не висела на столь тонком волоске.