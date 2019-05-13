НОВОСТИ

Фотосессия на Мальдивах: Волочкова решилась показать себя без макияжа

Балерина на отдыхе выступила за свой естественный вид.

Фотосессия на Мальдивах: Волочкова решилась показать себя без макияжа
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

Анастасия Волочкова устроила себе каникулы на Мальдивах. В Stories балерина опубликовала свежий кадр, который был сделан на одном из местных пляжей.

Примечательно, что на фото артистка запечатлена без макияжа. К слову, ранее своим снимки в поддержку естественности выкладывала Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Надежда Мейхер-Грановская, Эмма Малинина и многие другие.

Анастасия Волочкова
Балерина показала, как выглядит без макияжа (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

На острове Анастасия сделала уже несколько снимков в бикини, не забыв о своем традиционном поперечном шпагате. Волочкова не скрывает, что тщательно следит за своей внешностью и фигурой. Балерина заботится о волосах, посещая салоны красоты и парикмахерские. Артистка до сих пор отказывается от тех продуктов, которые могут сказаться на ее формах. В этот список попали мучные изделия и майонез.

При этом Анастасия отдает предпочтение полезной пище. Своих гостей Волочкова угощает икрой на огурчиках. Кроме того балерина ест острые супы, приправленные красные перцами, которые заменяют Анастасии соль.

Вам может быть интересно:

Волочкова в бикини захотела шпагатом измерить длину острова Волочкова поддержала не поздравившую в Instagram мужа Брежневу Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостибез макияжаестественная красотаМальдивы
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Фотосессия на Мальдивах: Волочкова решилась показать себя без макияжа
Интересно?
Поделись с друзьями: