Фотосессия на Мальдивах: Волочкова решилась показать себя без макияжа

Анастасия Волочкова устроила себе каникулы на Мальдивах. В Stories балерина опубликовала свежий кадр, который был сделан на одном из местных пляжей.

больше по теме Волочкова в бикини захотела шпагатом измерить длину острова Балерина поделилась свежим снимком в Instagram. Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах.

Примечательно, что на фото артистка запечатлена без макияжа. К слову, ранее своим снимки в поддержку естественности выкладывала Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Надежда Мейхер-Грановская, Эмма Малинина и многие другие.

На острове Анастасия сделала уже несколько снимков в бикини, не забыв о своем традиционном поперечном шпагате. Волочкова не скрывает, что тщательно следит за своей внешностью и фигурой. Балерина заботится о волосах, посещая салоны красоты и парикмахерские. Артистка до сих пор отказывается от тех продуктов, которые могут сказаться на ее формах. В этот список попали мучные изделия и майонез.

При этом Анастасия отдает предпочтение полезной пище. Своих гостей Волочкова угощает икрой на огурчиках. Кроме того балерина ест острые супы, приправленные красные перцами, которые заменяют Анастасии соль.