Бритни Спирс обвинила отца в насильном помещении ее в психбольницу

Американская исполнительница Бритни Спирс заявила, что отец заставлял ее принимать лекарства и насильно отправил в психиатрическую лечебницу.

Джеймс Спирс получил опекунство над дочерью после того как в 2008 году суд признал ее юридически недееспособной. Это означает полный контроль со стороны отца над финансовыми, медицинскими и карьерными делами певицы.

Спустя 11-лет исполнительница решила избавиться от опеки и обратилась в суд. Это произошло после того, как мать Спирс решила получить медицинские документы и план лечения Бритни.

На заседании суда бывшая поп-звезда заявила, что отец заставил ее пройти курс реабилитации против ее воли, что нарушает не только условия юридической опеки, но и американское законодательство, передает Mail Online.

Напомним, недавно Бритни обратилась в суд с требованием выдать ордер, запрещающий приближаться к ней и ее семье бывшему менеджеру Сэму Луфти. Поп-звезда пожаловалась, что он распространяет слухи о ее лечении в психиатрической клинике.