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«Она испытывала жуткие боли»: Сергей Жигунов поделился подробностями последних съемок Любови Полищук

Актер рассказал о работе коллеги над ролью в сериале «Моя прекрасная няня».

«Она испытывала жуткие боли»: Сергей Жигунов поделился подробностями последних съемок Любови Полищук
Любовь Полищук работала на съемках до последнего. Фото: globallookpress©Ekaterina Tsvetkova

Последней ролью Любови Полищук стала роль в популярном сериале «Моя прекрасная няня». Актриса, будучи уже тяжело больной, продолжала упорно работать над своей героиней – мамой няни Вики Любовью Григорьевной.

О том, как проходили те съемки, вспомнил исполнитель главной роли сериала Сергей Жигунов. По его словам, Полищук была настоящей женщиной-праздником, которая могла развеселить окружающих даже во время химиотерапии, когда ей было очень плохо. На съемочной площадке артистка появлялась, превозмогая тяжелейшую боль. Все, о чем она просила в такие моменты – иногда давать ей присесть и отдохнуть.

«Она испытывала жуткие боли, но никому не жаловалась. И это был настоящий подвиг с ее стороны», – признается Жигунов.

Свое состояние Полищук скрывала до последнего. Когда все-таки стало известно о ее недуге, коллеги буквально потеряли дар речи, боясь даже заговорить о заболевании. В эфире программы «Далекие близкие» Жигунов рассказал Борису Корчевникову: он даже не мог поначалу поверить в то, что актриса смертельно больна. Начав наблюдать за ней после ее недолгого отсутствия на съемках, он заметил в ее глазах страх. Но работать звезда отечественного кино продолжала в полную силу. Поэтому ее уход отозвался в сердце коллеги настоящей болью.

Сергей Жигунов вспоминает коллегу с теплотой. Кадр из программы телеканала «Россия 1» «Далекие близкие»

Любови Полищук не стало в октябре 2006 года, однако ее талант унаследовали дети, которые продолжают дело матери, снимаясь в кино. А вскоре по стопам знаменитой народной артистки может пойти и ее внучка Варя. Ранее снимок девочки в Instagram показал сын актрисы от первого брака Алексей Макаров. Поклонники сошлись во мнении, что наследница актерской династии растет очень похожей на бабушку.

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Тэги:

"Моя прекрасная няня"закулисье киноЛюбовь ПолищукПрограмма "Далекие близкие"Сергей Жигунов
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«Она испытывала жуткие боли»: Сергей Жигунов поделился подробностями последних съемок Любови Полищук
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