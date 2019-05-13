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Актер, сыгравший Вариса в «Игре престолов», обескуражен смертью своего героя в пятом эпизоде

Конлет Хилл попенял сценаристам, что те предоставили его персонажу мало экранного времени в двух последних сезонах.

Актер, сыгравший Вариса в «Игре престолов», обескуражен смертью своего героя в пятом эпизоде
Кадр из сериала "игра престолов" (2009-2019)

Пятый эпизод финального сезона «Игры престолов» для большинства фанатов сериала стал настоящим разочарованием. Сценаристов обвинили в нелогичности, так как добрые герои неожиданно начали творить зло, не говоря уже о ряде смертей, которые ни чем не были обоснованы.

Смерть своего героя прокомментировал и Конлет Хилл. Британский актер сыграл Вариса, который погиб в пятой серии «Игры престолов — 8». Он отметил, что смерть своего героя он принял очень болезненно и переживал не как артист, а как человек.

Хилл отметил, что понял, что чувствовали его коллеги по съемкам, чьи персонажи были убиты, только оказавшись в аналогичной ситуации. Актер признался, что его преследовало ощущение, что он кого-то подвел.

Сейчас, по прошествии времени, Конлет считает, что Варис умер красиво. «В ретроспективе, я считаю, что мой персонаж ушел достойно. Но в то время я был безутешен», — рассказал он, добавив, что его герой был убит неожиданно, без каких-либо предупреждений.

Актер также пожаловался, что в седьмом и восьмом сезоне его герою выделили мало экранного времени. Особо он расстроился, что ему не дали сыграть в сцене, где умирает его главный враг Мизинец, пишет Entertainment Weekly.

Отметим, что в Сети уже появился тизер заключительной серии восьмого сезона «Игры престолов», где показана разрушенная Королевская Гавань, усыпанная пеплом, столица Семи Королевств и армия Дейенерис.

Шестая серия выйдет в ночь на 20 мая.

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Актер, сыгравший Вариса в «Игре престолов», обескуражен смертью своего героя в пятом эпизоде
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