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Суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч за пикет в защиту Байкала

Такую сумму стилист заплатит за то, что устроил одиночную акцию протеста напротив Кремля.

Суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч за пикет в защиту Байкала
Сергея Зверева оштрафовали за пикет у кремля. Заплатит звезда 15 тысяч рублей. ФОТО: Global Look Press

Тверской суд Москвы принял решение оштрафовать Сергея Зверева на 15 тысяч рублей. Такую сумму стилист заплатит за то, что устроил одиночный пикет у Кремля в начале марта. Сергей Зверев требовал запретить строительство завода по розливу воды на Байкале.

Объясняя свой поступок, стилист отметил, что у него не было времени разбираться в законах. Узнав о том, что на озере будет завод, построенный китайцами, он бросился спасать уникальный природный оазис. Защита Зверева просила допросить полицейского, который составил рапорт на протестующего, но суд отказал. В итоге суд вынес обвинительный приговор, и теперь звезда заплатит штраф.

«Суд постановил признать виновным и назначить штраф в размере 15 тысяч рублей», — говорится в решении суда.

Защита обещает обжаловать данное решение, чтобы добиться справедливости.

Кстати, в зал суда Зверев пришел в короне. Звездный стилист признался, что суда он не боится, и его совесть чиста.  Позже он надел корону обратно, объяснив, что без нее чувствует себя «как без трусов», сообщает Пятый канал.

Подписчики Зверева всячески его поддерживают и признаются, что стали уважать его. А некоторые даже советуют задуматься о политической карьере: «Сергей, баллотируйтесь, пожалуйста, в губернаторы ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ! Вас однозначно поддержит большинство! Тут даже петицию люди создавали по этому поводу! А то чет у нас совсем лихо…»,- пишет один из пользователь на странице короля эпатажа в Instagram.

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Сергей Зверев
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Суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч за пикет в защиту Байкала
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