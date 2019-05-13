«Наша любимая семья»: Игорь Николаев не оставил без внимания новое фото Пугачевой и Галкина

Композитор и певец уже много лет дружит с Примадонной и ее семьей.

Шоумен Максим Галкин опубликовал в микроблоге свежее фото с Примадонной отечественной эстрады. Всего за час свежий кадр набрал порядка 26 тысяч отметок «нравится» в Instagram. Перед объективом фотокамер Алла Борисовна позировала с микрофоном в руках. А супруг певицы вышел на площадку, чтобы поддержать свою избранницу, пригласив ее на танец.

«Познакомились 18 лет назад в танце — так и танцуем до сих пор», — подписал снимок Галкин.

Одним из первых фото шоумена и Примадонны оценил композитор Игорь Николаев, который близко дружит с семьей телеведущего.

«Наша любимая семья! Будьте счастливы всегда!» — отметил артист в комментариях под снимком.

Напомним, что в апреле Алла Пугачева отпраздновала свое 70-летие. Вместе с Максимом Галкиным она воспитывает 5-летних близнецов Гарри и Лизу. Маленькая дочка Примадонны любит примерять мамины шляпки. Об этом шоумен рассказал на съемках программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Малыши учат французский язык вместе с гувернером. Кроме того, Лиза участвует в модных показах. Не так давно она приняла участие в дефиле Галины Юдашкиной.