«Это не клип, это нечто»: Басков представил свое новое музыкальное видео

В клипе «натурального блондина» снялись Филипп Киркоров, Иосиф Пригожин, Григорий Лепс и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Николай Басков презентовал новый клип на песню «Караоке», созданный, по его же словам, не только для поклонников, но и для всех хейтеров.

Масштабное творение представляет собой небольшой фильм, в котором задействованы Филипп Киркоров, Олеся Судзиловская, Григорий Лепс, Иосиф Пригожин, Андрей Малахов и другие медийные личности. Режиссером и автором сценария выступил Дмитрий Литвиненко, автор новогодних фильмов «Елки последние» и «Елки новые».

Сам Басков в своем Instagram охарактеризовал новое видео как «кино и репортаж, производственная драма и индийский мюзикл, боевик и пастораль», а также заявил, что это не клип, а «нечто». Певец отметил, что видео станет самым продолжительным клипом в истории России — оно длится 21 минуту.

«Там снялся большой звездный состав. Будет иронично, но сразу говорю: не как Ibiza», — добавил он.