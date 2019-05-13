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«Это не клип, это нечто»: Басков представил свое новое музыкальное видео

В клипе «натурального блондина» снялись Филипп Киркоров, Иосиф Пригожин, Григорий Лепс и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

«Это не клип, это нечто»: Басков представил свое новое музыкальное видео
Фото: Globallookpress.com

Николай Басков презентовал новый клип на песню «Караоке», созданный, по его же словам, не только для поклонников, но и для всех хейтеров.

Масштабное творение представляет собой небольшой фильм, в котором задействованы Филипп Киркоров, Олеся Судзиловская, Григорий Лепс, Иосиф Пригожин, Андрей Малахов и другие медийные личности. Режиссером и автором сценария выступил Дмитрий Литвиненко, автор новогодних фильмов «Елки последние» и «Елки новые».

Сам Басков в своем Instagram охарактеризовал новое видео как «кино и репортаж, производственная драма и индийский мюзикл, боевик и пастораль», а также заявил, что это не клип, а «нечто». Певец отметил, что видео станет самым продолжительным клипом в истории России — оно длится 21 минуту.

«Там снялся большой звездный состав. Будет иронично, но сразу говорю: не как Ibiza», — добавил он.

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Николай Басковновый клипФилипп Киркоров
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«Это не клип, это нечто»: Басков представил свое новое музыкальное видео
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