«Девчонок жалко»: друг Доренко уверен, что дочери телеведущего затаили обиду на его вдову

59-летний Сергей Доренко внезапно скончался несколько дней назад. Он ехал на мотоцикле, когда почувствовал себя плохо. Позже выяснится, что еще в 2016 году врачи поставили журналисту диагноз — аневризма аорты. Именно грудная аорта и лопнула в тот роковой вечер. Прибывшим на место ДТП врачам не удалось спасти мужчину. Похороны теле и радиоведущего должны были состоятся в минувшее воскресение, но родственникам не выдали его тело в морге.

Дочери Доренко от первого брака 35-летняя Екатерина и 34-летняя Ксения потребовали повторного вскрытия, так как подозревают, что их отец умер не естественной смертью. Более того, они бросили тень на вдову журналиста Юлию. Девушки считают ее причастной к трагедии. Многие коллеги и друзья Сергея Леонидовича предпочитают не лезь в семейные разбирательства. Станислав Садальский, как и другие близкие знакомые Доренко, ни в чем не винит вдову.

За час до смерти радиоведущего видел его близкий друг Бронислав Виногродский. Мужчина дал интервью Teleprogramma.pro, в котором рассказал о том, как себя вел в тот вечер Доренко. Оказалось, что он плохо себя чувствовал, но думал что всему виной повышенное давление. По словам Бронислава, жена покойного говорит правду, когда утверждает, что Сергей Леонидович хотел кремации, а не традиционных похорон.

Китаевед заверил, что знает и первую жену журналиста Марину Федоренкову, а также его наследниц.

«То, что дочери говорят — это какая-то игра с их стороны. Девчонок жалко, они пострадали из-за развода и теперь хотят отомстить разлучнице. То, что происходит сейчас — это сатира Щедрина вперемешку с прозой Лескова», — высказал свое мнение Виногородский.

Мужчина считает, что Кате и Ксении нужно было все решить полюбовно, но они оказались слишком упертыми. Друг телеведущего уверен, что девушки действуют из лучших побуждений, но в этой ситуации Бронислав полностью поддерживает Юлию. «Она любила его и он ее любил, тут не о чем говорить», — добавил мужчина.