Сестра Меган Маркл выступила с упреками в адрес матери герцогини

В прошлый понедельник, 6 мая, британцы отпраздновали рождение восьмого правнука королевы Елизаветы II. Впервые ставшие родителями принц Гарри и Меган Маркл получили десятки тысяч поздравлений от поклонников, однако остались те, у кого праздник вызвал грустные эмоции.

Конечно, речь идет об американских родственниках супруги принца, с которыми она не виделась больше года. Когда были опубликованы первые фото новорожденного Арчи, сводная сестра Меган Маркл Саманта дала интервью, в котором заявила: несмотря на радость от появления на свет племянника, она считает, что молодая мама поступает неправильно, не приглашая собственного увидеться с внуком.

«Это очень печально. Он должен принять участие в жизни семьи. Быть отвергнутым для него – как удар ножом в сердце», – говорит 53-летняя Саманта.

Напомним, перед родами герцогини Сассекской в Лондон прилетела ее мать Дория Рэгланд, которая продолжает оставаться в поместье Фрогмор-хаус, чтобы помогать дочери с малышом. Саманта Маркл не преминула вовлечь женщину в семейный конфликт, отметив, что она могла бы повлиять на Меган.

«Она могла бы сказать: «Позови сюда своего отца». Но, к сожалению, она не предпринимает ничего», – цитирует сестру Маркл издание Mirror.

Саманта добавила, что, когда стало известно о рождении его внука, Томас Маркл сидел в своем авто в дорожной пробке. И этот момент стал для него очень грустным.