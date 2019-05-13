Дарья Пынзарь о фигуре: «Сделала грудь давно, но до сих пор довольна»

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь — не только успешная бизнес-леди, но и счастливая жена и мать двоих мальчишек. При этом экс-участнице знаменитого телепроекта удается держать себя в форме и прекрасно выглядеть на зависть недоброжелателей.

В доказательство этих слов 33-летняя Пынзарь опубликовала откровенную фотографию на фоне турецких гор, на которой она предстала в раздельном купальнике. Большинство поклонников оценили роскошные формы Дарьи и поинтересовались, своя ли у нее грудь или искусственная.

В комментариях к фотографии экс-участница «Дома-2» не стала скрывать, что давно сделала операцию по увеличению груди и сейчас всем довольна.

Напомним, что маммопластика — это далеко не единственная пластическая операция Дарьи Пынзарь. Совсем недавно она сделала себе коррекцию овала лица. Мать двоих детей призналась, что уже давно была недовольна формой своей лица и намечавшимися брылями. После операции Пынзарь пришлось несколько недель носить повязку на лице. Бывшей участнице «Дома-2» пришлось даже защищаться от недоброжелателей, которые обсуждали ее внешний вид сразу после процедуры.