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Дарья Пынзарь о фигуре: «Сделала грудь давно, но до сих пор довольна»

Экс-участница «Дома-2» не скрывает, что ее грудь - результат работы пластических хирургов.

Дарья Пынзарь о фигуре: «Сделала грудь давно, но до сих пор довольна»
Дарья Пынзарь / www.instagram.com/darya_pinzar86/

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь — не только успешная бизнес-леди, но и счастливая жена и мать двоих мальчишек. При этом экс-участнице знаменитого телепроекта удается держать себя в форме и прекрасно выглядеть на зависть недоброжелателей.

В доказательство этих слов 33-летняя Пынзарь опубликовала откровенную фотографию на фоне турецких гор, на которой она предстала в раздельном купальнике. Большинство поклонников оценили роскошные формы Дарьи и поинтересовались, своя ли у нее грудь или искусственная.

Комментарии
https://www.instagram.com/darya_pinzar86/

В комментариях к фотографии экс-участница «Дома-2» не стала скрывать, что давно сделала операцию по увеличению груди и сейчас всем довольна.

Напомним, что маммопластика — это далеко не единственная пластическая операция Дарьи Пынзарь. Совсем недавно она сделала себе коррекцию овала лица. Мать двоих детей призналась, что уже давно была недовольна формой своей лица и намечавшимися брылями. После операции Пынзарь пришлось несколько недель носить повязку на лице. Бывшей участнице «Дома-2» пришлось даже защищаться от недоброжелателей, которые обсуждали ее внешний вид сразу после процедуры.

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InstagramДарья Пынзарьоткровенное фотоФото в купальнике
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Дарья Пынзарь о фигуре: «Сделала грудь давно, но до сих пор довольна»
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