Размер пенсии Лолиты превзошел ожидания певицы в три раза

Известная певица Лолита в Instagram рассказала о трех вещах, которые ее удивили за последнее время. Сейчас в соцсетях популярен данный флешмоб. Особенно она порадовалась своей пенсии. «Конечно, я поздравила себя с пенсией в 21 тысячу! Ожидала 7-8! Но пронесло! Ещё не пробовала жить на эти деньги, коплю отдельно», — заявила звезда.

Также исполнительница отметила, что она с мужем начали читать друг другу книги перед сном. Это выглядит, по ее признанию, как в детстве, когда родители читают детям сказки. При этом певица считает, что таким образом успокаиваются нервы. Лолита читает мужу Бабеля, а он ей Цыпкина, который «легкий и ироничный питерец». В то время как Бабель «легкий и многогранный одессит».

Также певицу впечатлило творчество молодой американской исполнительницы Билли Айлиш. Девочке всего 17 лет, но, как считает Лолита, она пришла всерьез и надолго. Правда, звезду смущает, что во всех интервью американка косноязычна. Впрочем, она уверена, что это с годами пройдет.

«Не стану вам навязывать ничего из того, что мне пришлось по вкусу, но передать эстафету кому-то надо! Я бы любимому Невзорову передала, но у него вряд ли есть такое мощное оружие, как Инстаграм. Да и вряд ли он знает, что я есть», — заметила певица.