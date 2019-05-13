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Волочкова в бикини захотела шпагатом измерить длину острова

Балерина поделилась свежим снимком в Instagram. Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах.

Волочкова в бикини захотела шпагатом измерить длину острова
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

Анастасия Волочкова устроила себе каникулы на Мальдивах. Даже на отдыхе балерина публикует новые снимки, устраивая импровизированные пляжные фотосессии. На этот раз, по словам самой Анастасии, она решила измерить своим поперечным шпагатом длину острова. Примерив бикини Волочкова продемонстрировала свою растяжку. Летний образ артистка дополнила золотыми босоножками на платформе.

«Измеряю длину острова своим шпагатом… Кто знает, какова длина моего шпагата?» — обратилась к подписчикам балерина, при этом Анастасия закрыла комментарии в своем профиле.

К слову, еще на новогодних праздниках Волочкова отдыхала на Мальдивах. Этот же курорт выбрала и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. С острова балерина улетела в одиночестве, без своего возлюбленного. Тогда Анастасия уверяла, она не сомневалась в том, что репортеры будут поджидать их в аэропорту. Волочкова заявила, что не дала повода для сплетен и пересудов.

Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова села на поперечный шпагат, примерив бикини (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

Балерина до сих пор так и не рассекретила имя нового избранника. В интервью Лере Кудрявцевой Анастасия рассказала о том, что обрела женское счастье и не хочет, чтобы ее отношения стали достоянием общественности.

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Волочкова в бикини захотела шпагатом измерить длину острова
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