В Швеции возобновили дело об изнасиловании против Джулиана Ассанжа

У Джулиана Ассанжа очередные неприятности. Шведская прокуратура заявила о возобновлении дела об изнасиловании против основателя WikiLeaks. Об этом сообщила заместитель главного прокурора страны Ева-Мария Перссон.

Власти Швеции считают, что имеются все основания считать Ассанжа виновным. Прокуратура намерена направить в Великобританию прошение об экстрадиции Джулиана после того, как он отсидит свой срок там.

Ранее расследование в отношении основателя WikiLeaks было закрыто, так как не было возможности доставить подозреваемого на судебное заседание. По словам Перссон, опрос свидетелей будет произведен снова.

Тем не менее, вопрос о наказании Ассанжа остается открытым, так как на решение вопроса об экстрадиции могут уйти месяцы, а то и годы. А с учетом того, что по законам Швеции срок данного дела об изнасиловании истекает в 2020 году, Джулиан вполне может выйти сухим из воды.

Стоит отметить, что возобновление дела об изнасиловании против австралийца может носить и политическую подоплеку: есть вероятность, что расследование началось с подачи США. Вашингтон хочет, чтобы Швеция добилась его выдачи, а затем передала в США.

Шведские власти закрыли дело против Ассанжа два года назад. Расследование об изнасиловании велось на протяжении семи лет. Австралийский осведомитель, узнав, что дело прекращено, назвал это серьезным выигрышем.

Основателя WikiLeaks обвинили в изнасиловании двух женщин в Швеции после того, как он побывал в этой стране в августе 2010 года. На его арест в этом же месяце был выписан ордер. Сам Ассанж себя виновным не признавал и отрицал причастность к преступлению, пишет US Today.