Cын Одри Хепберн обвинил Ариану Гранде в плагиате

25-летняя американская певица стала лицом Givenchy. Звезда приняла участие в фотосессии в черном платье с открытой спиной, очень похожим на то, что примеряла голливудская актриса в фильме "Завтрак у Тиффани".

Ариана Гранде (Ariana Grande) в свои 25 лет уже стала мировой знаменитостью. Она обладает премией «Грэмми», а в начале этого года ее число подписчиков в Instagram перешло отметку в 150 миллионов. Так певица стала самой популярной женщиной в соцсети. Молодая артистка облачается в топы, мини-юбки и туфли на каблуке, поэтому всегда выглядит нежно и женственно. На ее концерты билеты распродаются в считанные часы. Не удивительно, что именно американскую звезду пригласили стать лицом Givenchy.

На днях Ариана снялась в фотосессии для французского бренда. На снимках она предстала в черном платье с полуоткрытой спиной. Образ был дополнен ободком с крупным жемчугом. Как обычно, певица собрала волосы в высокий хвост. Поклонники пришли в восторг от фотографий. Они в очередной раз восхитились утонченностью Гранде и ее красотой. Однако, один человек все же пришел в гнев из-за фотосессии.

Им оказался 58-летний сын знаменитой актрисы Одри Хепберн. Образ певицы показался ему уже слишком знакомым. В похожем платье его мама предстала в фильме «Завтрак у Тиффани» 1961 года. Шон Хепберн Феррер (Sean Hepburn Ferrer) признался, что рекламная кампания известного бренда его обескуражила. С одной стороны он доволен, что Модный дом почтил память его мамы, а с другой — возмущен откровенным плагиатом.

«Команда Арианы могла быть более изобретательной и придумать что-то оригинальное. Если бы я мог, я бы уволил их. Всё, что они могут — это сделать Ариану похожей на кого-то», — высказался сын Одри, пишет издания TMZ.

По словам кинопродюсера, Одри Хепберн и Givenchy уже вписаны в историю и всегда будут неразделимы. Актриса и Юбер де Живанши не просто вместе работали, но и создавали бренд, объединив свои силы. По мнению Шона, пиарщикам Арианы следовало использовать шанс и подчеркнуть индивидуальность певицы, а не делать ее похоже на кого-то.