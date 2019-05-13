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Муж Полины Гагариной показал ее подросшего сына от первого брака

По словам фотографа Дмитрия Исхакова, подростка невозможно затащить домой.

Муж Полины Гагариной показал ее подросшего сына от первого брака
Полина Гагарина с мужем/globallookpress.com/

Известный фотограф Дмитрий Исхаков в Instagram опубликовал снимок 11-летнего Андрея Кислова. Это сын певицы Полины Гагариной от первого брака с актером Петром Кисловым. По словам Исхакова, подростка с улицы домой можно затащить только с боем. «Смотрите, какой опасный. Все девчонки его», — заявил он.

Также модный фотограф порассуждал на тему дачного детства. Он вспомнил свою юность, которую провел в деревне Радищево. Тогда они с друзьями играли в футбол на поляне. Причем вместе с ними в баталиях участвовал его дед, который был молод в те годы и полон сил. Вечерами пенсионер обучал молодежь игре в преферанс. Кроме того, дед учил его водить автомобиль.

Фотограф отметил, что в те годы был очень влюбчив. Ему часто нравились соседские девчонки. Порой они дрались с друзьями из-за всякой ерунды, потом братались и признавались в вечной дружбе.

«Помню, у всех были прозвища. Сержант (Серёга), Сливак (Слава), Длинный Димон (самый старший, опытный и длинный. Он курил и был вообще из другой лиги, но почему-то терся с нами). Я был Мамон (толстый потому что), вечный мой комплекс на всю жизнь. Родители, прививайте детям правильные пищевые привычки с детства!» — заявил Дмитрий Исхаков.

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Андрей КисловДмитрий ИсхаковПолина Гагарина
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Муж Полины Гагариной показал ее подросшего сына от первого брака
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