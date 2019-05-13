Муж Полины Гагариной показал ее подросшего сына от первого брака

Известный фотограф Дмитрий Исхаков в Instagram опубликовал снимок 11-летнего Андрея Кислова. Это сын певицы Полины Гагариной от первого брака с актером Петром Кисловым. По словам Исхакова, подростка с улицы домой можно затащить только с боем. «Смотрите, какой опасный. Все девчонки его», — заявил он.

Также модный фотограф порассуждал на тему дачного детства. Он вспомнил свою юность, которую провел в деревне Радищево. Тогда они с друзьями играли в футбол на поляне. Причем вместе с ними в баталиях участвовал его дед, который был молод в те годы и полон сил. Вечерами пенсионер обучал молодежь игре в преферанс. Кроме того, дед учил его водить автомобиль.

Фотограф отметил, что в те годы был очень влюбчив. Ему часто нравились соседские девчонки. Порой они дрались с друзьями из-за всякой ерунды, потом братались и признавались в вечной дружбе.

«Помню, у всех были прозвища. Сержант (Серёга), Сливак (Слава), Длинный Димон (самый старший, опытный и длинный. Он курил и был вообще из другой лиги, но почему-то терся с нами). Я был Мамон (толстый потому что), вечный мой комплекс на всю жизнь. Родители, прививайте детям правильные пищевые привычки с детства!» — заявил Дмитрий Исхаков.