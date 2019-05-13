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Волочкова поддержала не поздравившую в Instagram мужа Брежневу

Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева объяснила поклонникам, почему в день рождения мужа она не захотела поздравлять его в Instagram.

Волочкова поддержала не поздравившую в Instagram мужа Брежневу
Вера Брежнева (Фото: Instagram.com/ververa)

Балерина Анастасия Волочкова вслед за телеведущей Региной Тодоренко прокомментировала слова экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой, которая объяснила поклонникам причину, по которой она не стала поздравлять мужа с днем рождения в Instagram.

«Вы реально думаете, что я должна мужчину, с которым живу поздравить здесь?? Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья — это фото в соцсетях?! Или думаете все, что вы видите в Инстаграм — это правда?? Я сегодня провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично», — заявила певица.

Ранее Вера Брежнева уже говорила о том, что она не стремится афишировать свою личную жизнь в Instagram. Свою свадьбу с Константином Меладзе, которая состоялась в Италии еще в 2015 году, артистка провела тайно от поклонников и прессы.

Со словами исполнительницы согласилась и возлюбленная Влада Топалова — Регина Тодоренко. После родов она сама столкнулась с тем, что ее поклонники стали атаковать ее вопросами о новорожденном малыше, спрашивая телеведущую о том, почему она не публикует снимки с сыном. Тогда за жену вступился сам Топалов, заявив, что со временем они покажут и расскажут. Но тогда им было важно насладиться моментом своего родительства без камер.

«Ржу!!! Ох уж эти СМИ… И поздравляю именинника», — добавила Регина.

«Вера! Полностью согласна!! Вы замечательные», — вторит Тодоренко балерина Анастасия Волочкова.

К слову, сама артистка балета тщательно оберегает своего нового возлюбленного от пристального внимания со стороны поклонников. Еще в интервью Лере Кудрявцевой она заявила, что не собирается показывать избранника широкой публике.

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Анастасия ВолочковаВера БрежневаКонстантин Меладзе
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Волочкова поддержала не поздравившую в Instagram мужа Брежневу
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