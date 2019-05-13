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«Работы мало»: Наташа Королева шутки ради сыграла «ночную бабочку»

Тарзан подыграл любимой супруге.

«Работы мало»: Наташа Королева шутки ради сыграла «ночную бабочку»
Наташа Королева / Global Look Press

Наташа Королева и Тарзан — одна из самых крепких и веселых пар российского шоу-бизнеса. Артисты любят удивлять и «подкалывать» своих подписчиков в соцсетях.

Вот и в этот раз Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) решил опубликовать забавный ролик на личной странице в Instagram с любимой супругой в главной роли. На видео Королева вместе со своей подругой примерили роли «ночных бабочек», ожидающих клиента.

Так, женщины пожаловались на то, что «сегодня работы у них мало». Для привлечения внимания Королева даже оголила свой плоский живот, однако этим она привлекла только сотрудника полиции, которого сыграл сам Тарзан.

Глушко поинтересовался, чем это женщины занимаются возле дороги, а потом позвал их в машину для разбирательств.

Большинство поклонников оценили чувство юмора звездной пары, однако нашлись и те, кто счел видеоролик пошлым.

«Супер молодцы, приколисты. Супер пара», «Наташа ты супер, и Сергей! Обожаю вас!», «Молодцы, с юмором по жизни, так и надо, красавцы», «Вы меня рассмешили», «Ну вы уже совсем обалдели…», «Ужас!», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Глушко с Королевой устроили зажигательные танцы в эфире «Русского радио» под знаменитый хит «Зять».

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«Работы мало»: Наташа Королева шутки ради сыграла «ночную бабочку»
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