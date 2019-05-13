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Одежда сына Меган и Гарри для первой фотосессии обошлась чете в 220 долларов

Герцог и герцогиня Сассекская приобрели вещи в фирме G.H.Hurt & Son, которая одевает королевских младенцев вот уже на протяжении 70 лет.

Одежда сына Меган и Гарри для первой фотосессии обошлась чете в 220 долларов
Меган Маркл и принц Гарри с сыном. Фото: Global Look Press

Несмотря на то, что на момент своей первой фотосессии сыну Меган Маркл и принца Гарри Арчи Харрисону было всего три дня, мальчик, по мнению фэшн-экспертов, уже стал иконой стиля.

Герцогиня Сассекская, которая обожает нарушать традиции, в вопросах выбора вещей для малыша не стала этого делать и обратилась к проверенной фирме-производителю G.H.Hurt & Son, которая одевает королевских младенцев вот уже на протяжении 70 лет.

Меган вместе с Гарри, который нес сына на руках, появились в холле Святого Георга Виндзорского замка. Малыш был завернут в одеяльце из мериносовой шерсти.

На голове младенца красовалась шапочка от G.H.Hurt & Son, которая, увы, не позволила любопытным разглядеть цвет волос младенца.

Арчи Харрисон. Фото: Global Look Press

Стоит отметить, что молодым родителям, которые бы хотели повторить образ Арчи, придется раскошелиться. Цена одеяльца составляет 137 долларов, а шапочка и рукавички — 83 доллара.

Кстати, принц Уильям и Кейт Миддлтон для первой фотосессии всех своих троих детей также покупали вещи у G.H.Hurt & Son, пишет Mirror.

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Одежда сына Меган и Гарри для первой фотосессии обошлась чете в 220 долларов
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