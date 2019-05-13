Серябкина объяснила, почему боится сниматься обнаженной

Ольга Серябкина, более известная под сценическим именем Molly, в последнее время активный образ жизни. Исполнительница только что записала новый сольный альбом «Косатка в небе» и выпустила клипы на песни «Потому что любовь» и Under my skin.

С таким графиком у поп-звезды практически не должно оставаться времени на личную жизнь, впрочем она особенно не распространяется на ту тему, так как полностью сконцентрирована на карьере.

Тем не менее, певица сделала несколько откровенных заявлений. В интервью журналу Peopletalk, Серябкина призналась, что не фотографируется обнаженной, так как считает, что хранить такие фото небезопасно, но при этом считает допустимым секс по Скайпу.

«Мне кажется, что данные в Интернете недостаточно защищены. Сколько было случаев, когда в Сеть сливали чьи-то личные фотографии. Поэтому не очень доверяю. Не отправляю никому себя голой. Да и у меня нет таких снимков, если честно. А секс по скайпу… Почему нет…», — заявила Ольга.

Также она отметила, что допускает секс в общественном месте.

«Если вы пара – то почему нет. Не вижу в этом ничего плохого. Но только при условии, что это не нарушает комфорт окружающих», — подчеркнула она.