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Таблоиды сообщили о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера

При этом известно, что Леди Гага не имеет отношения к их разрыву.

Таблоиды сообщили о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера
Ирина Шейк/globallookpress.com

Российская топ-модель Ирина Шейк и популярный американский актер Брэдли Купер официально прекратили свои отношения. При этом, как отмечает информированный инсайдер, его партнерша по фильму «Звезда родилась» Леди Гага, с которой в последнее время откровенно флиртовал режиссер, не имеет к их разрыву никакого отношения.

Ирина Шейк рассталась с мужем/globallookpress.com

Осведомлённый источник в окружении пары заявил, причиной разрыва стало то, что Шейк хочет все время появляться на публике, а вот Купер наоборот мечтает, чтобы о его личной жизни никто не знал. Последний раз Купер и Шейк появлялись вместе в феврале на церемонии вручения премии «Оскар». После этого — как отрезало.

Стоит отметить, что ранее папарацци с завидной регулярностью публиковал снимки, на которых Купер и Шейк гуляют со своей двухлетней дочкой Леей. Однако за последние месяцы ни одной такой фотографии в прессе не появлялось.

Ирина Шейк после расставания с Купером расслабилась и стала публиковать снимки в откровенных нарядах в соцсетях. Ранее сдерживающим фактором был актер, которому это не нравилось. Кроме того, недавно Шейк побывала на мероприятии Met Gala в одиночку. Там ждали и Купера, однако он по каким-то причинам не появился, сообщает портал mtonews.com.

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Таблоиды сообщили о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера
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