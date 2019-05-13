В полку прибыло: Рената Литвинова фанатеет от «Игры престолов»

Рената Литвинова — одна из самых узнаваемых фигур отечественного кино. Ее актерскую игру невозможно спутать, в числе ее режиссерских работ артхаус и сложные сюрреалистические драмы, а личная жизнь по-прежнему окутана тайной.

Однако сегодня кинодеятель продемонстрировала, что ей не чужды простые радости. На своей странице в Instagram Рената призналась, что является поклонником популярного американского телешоу «Игра престолов».

«Сегодня вышла предпоследняя серия «игры престолов» — как страстный киноман и просто зритель, вопрошаю — кто же займёт Железный Трон? словом, я жертва кинематографа…», — написала Литвинова.

Стоит отметить, что последняя вышедшая серия заинтриговала всех фанатов, однако многие поклонники остались недовольны развитием сюжета и оставили негативные комментарии в адрес сценаристов проекта.