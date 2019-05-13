Когда настроение хорошее: Анфиса Чехова пустилась в пляс на улице

Ведущая призналась, что так на нее действует весна.

Анфиса Чехова, недавно вернувшаяся из отпуска, очевидно набралась сил и впечатлений и не может сдерживать свою энергию. Рабочую неделю ведущая начала с танцев прямо на улицах.

На странице в своем микроблоге она опубликовала видео, где сперва дефилирует по проспекту, а затем начинает пританцовывать.

«Доброе утро, друзья! Настроение — танцевать прямо на улицах. Весна, наконец, растопила моё сердце», — написала Анфиса.

Она также добавила, что хорошая погода позволяет ей наконец «выгулять» новый наряд. Чехова надела ярко-желтое платье с запахом, диной до колена. Отличительной особенностью стал принт — ткань украшена маленькими изображениями белых французских бульдогов.

Комплект ведущая дополнила модной в этом сезоне миниатюрной сумочкой, бежевыми лодочками на шпильке и солнцезащитными очками.