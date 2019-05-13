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«Хотела бы предостеречь дочерей»: Ксения Собчак высказалась о причинах смерти Сергея Доренко

Телеведущая уверена, что ее коллега скончался по естественным причинам.

«Хотела бы предостеречь дочерей»: Ксения Собчак высказалась о причинах смерти Сергея Доренко
Ксения Собчак высказалась о смерти Сергея Доренко. Фото: КП/Александр Мамедов, globallookpress©Nikolay Titov

Сергея Доренко не стало 9 мая. Журналист умер на оживленной автомагистрали, по которой ехал на своем новом мотоцикле. По информации медиков, произошло это из-за разрыва аорты.

Как выяснилось, проблемы с сердечно-сосудистой системой у 59-летнего ведущего были уже давно. Однако его дочери Ксения и Екатерина выступили с громким заявлением о том, что отца могли отравить, и причастна к этому его молодая жена Юлия. Наследницы потребовали провести дополнительную экспертизу.

Новый выпуск программы «Пусть говорят» на Первом канале посвятили памяти Доренко. В числе других гостей в студии шоу появилась Ксения Собчак, которая поделилась своими размышлениями о случившемся.

Телеведущая уверена в том, что причины смерти коллеги были естественными. Узнав о его уходе из жизни, она изучила материалы, связанные с трагическим событием, и только утвердилась в своем мнении. По словам Ксении, между родными Доренко действительно есть конфликт, который, впрочем, может быть не связан с его гибелью.

«Хотела бы предостеречь дочерей Сергея Доренко и всех нас. У дочерей с его женой тяжелые отношения, но новые исследования, если их проведут, не должны объясняться желанием эти отношения выяснить», – высказалась Собчак в беседе с Дмитрием Борисовым.

Сами дочери журналиста отметили: они что хотят лишь удостовериться в том, отец умер без какого-либо вмешательства.

«У нас есть основания полагать, что смерть наступила неестественным образом, возможно, путем отравления», – рассказали в интервью Екатерина и Ксения.

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Дмитрий БорисовКсения СобчакПричины смерти ДоренкоПрограмма "Пусть говорят"Сергей ДоренкоУмер Сергей Доренко
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«Хотела бы предостеречь дочерей»: Ксения Собчак высказалась о причинах смерти Сергея Доренко
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