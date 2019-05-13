Автор шоу «Училка vs ТВ» раскритиковала репортера за исковерканную фамилию Зеленского

Автор ютуб-шоу «Училка vs ТВ» рассказала, как правильно употреблять слова с похожими как две капли воды буквами.

Темой очередного выпуска ютуб-шоу «Училка vs ТВ» стали слова с буквами «е» и «ё». В репортаже о выборах на Украине, корреспондент употребил сразу два варианта фамилии шоумена Владимира Зеленского. Первый раз он назвал его Зелёнским, а позже — Зеленским.

Разумеется, верным является вторая версия, но, по всей видимости, автор сюжета сначала счел, что фамилия произошла от слова «зелёный», а потом вспомнил про «зелень» и передумал. Татьяна Гартман призвала корреспондентов быть более внимательными, так как вряд ли кому-то понравится, что их фамилию исковеркали.

Автором следующий ошибки оказалась депутат Госдумы Тамара Плетнева, которая стала гостьей программы Владимира Познера на Первом канале. Чиновница, говоря о художнике, написавшем картину «Неравный брак», назвала его Василием Пукирёвым. Верный же вариант — Василий ПУкирев.

Далее Гартман коснулась произношения церковных названий. Артем Шейнин назвал Киево-Печерскую лавру, Киево-Печёрской. Правильно будет «Киево-ПечЕрская лавра», так как в церковно-славянском языке отсутствует буква «ё» и все слова произносятся через «е».

В «двоечники» угодила и Эвелина Блёданс, допустившая ошибку в слове «опека». Актриса вместо буквы «е» произнесла «ё», а это не правильно.

Татьяна Гартман также напомнила, что слово «рОвен» в устойчивом выражении «не ровен час» произносится «ровЁн», а слово «платежеспособный» следует произносить как «платЁжеспособный».