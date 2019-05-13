Старшие дочери Доренко заверили Малахова, что не причастны к отмене похорон отца

Прощание с журналистом должно было состояться 12 мая, но родственникам не выдали тело в морге. Как оказалось, нужно провести дополнительную судмедэкспертизу.

В минувшее воскресенье должны были состояться похороны Сергея Доренко. Российский журналист скончался 9 мая. Ему резко стало плохо и он потерял сознание во время управления мотоциклом. Судмедэксперты установили, что у него разорвалась грудная часть аорты. Однако дочери телеведущего от первого брака Ксения и Екатерина настояли на повторной экспертизе. Они подозревают, что их отца могли отравить. В итоге вдове Доренко не выдали тело мужчины в морге. Теперь точно неизвестно, когда состоятся похороны.

В студии передачи «Прямой эфир» собрались близкие и коллеги журналиста. Стало известно, что его самый близкий друг, к которому Сергей Леонидович заезжал в гости за пару часов до трагедии, Бронислав Виногродский даже не стал приезжать на похороны. Он признался, что предчувствовал, что церемония прощания не состоится. Станислав Садальский в свою очередь отметил, что тоже не исключает, что Доренко могли отравить. Однако он не согласен с дочерьми журналиста в том, что к его смерти причастна Юлия. Он уверен, что жена любила Сергея Леонидовича и не могла сделать ему ничего плохого.

Взял слово и известный криминалист Михаил Игнатов. Он подчеркнул, что с диагнозом «аневризма аорты», который был поставлен Доренко еще в 2016 году, ему нельзя было ездить на мотоцикле, так как это изначально было опасно для его здоровья.

«Следователь вынес постановление о том, что есть основания полагать, что возможно, подчеркну, возможно, смерть была не естественной, смерть была в результате приема каких-то препаратов или приема каких-т таблеток, несовместимых с его болезнью, которые могли стать причиной резкого разрыва аорты. И чтобы провести дополнительные анализы, тело и не было выдано», — объяснил криминалист.

Первая жена Сергея Мария Федоренкова вместе с экономистом Михаилом Хазиным приехала в минувшие воскресенье на Троекуровское кладбище. Однако она не стала давать никаких комментариев. Друг телеведущего Иван Макушок пришел в студию и выразил соболезнования близким Доренко. Он зачитал сообщение, которое пришло ему от дочери журналиста Екатерины. «Все так вышло. Они, медики, не успели все сделать. Мы ничего не отменяли. У нас нет таких полномочий», — процитировал текст Иван. Мужчина попросил уважительно относится к женщинам, которых любил его друг.