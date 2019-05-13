Дочь Анны Винтур показала редкие фото знаменитой матери

На снимках шеф-редактор Vogue проводит время с маленькой дочкой.

Дочь Анны Винтур Би Кароццини в честь Дня матери опубликовала в своем Instagram архивные семейные фото. Комментария к посту она не оставила, ограничившись лишь эмодзи в виде сердца.

На первом снимке молодая Анна нянчит на руках свою маленькую дочь, а на следующем видно, что малышка уже немного подросла и самостоятельно сидит, широко улыбаясь в объектив. Винтур же, напротив, будто вовсе не замечает камеру, ее взгляд устремлен только на малышку Би.

Поклонники отреагировали на редкие кадры с восторгом. Они отметили, что Би была очаровательным ребенком и что ее знаменитая мать выглядит на фото абсолютно счастливой.

«Боже, вы были такой милашкой, идеальный ребенок!», «Анна светится от счастья, какие же чудесные фото», «Кажется, именно так и выглядит настоящее счастье», — написали фолловеры.

Напомним, шеф-редактор одного из самых известных глянцевых изданий вырастила двоих детей — сына Чарлза и дочь Кэтрин Би Шэфферов. В минувшем году Би вышла замуж за сына создательницы итальянского Vogue Франки Соццани — Франческо Кароццини и взяла фамилию мужа.