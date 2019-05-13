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«Никто не испытал эмоционального потрясения»: Валерия разочаровалась после просмотра «Войны Анны»

По словам певицы, это далеко не самый лучший фильм.

«Никто не испытал эмоционального потрясения»: Валерия разочаровалась после просмотра «Войны Анны»
Валерия/globallookpress.com

Известная певица Валерия рассказала, что вместе с мужем — популярным продюсером Иосифом Пригожиным, его дочерью и бывшей гражданской женой Лейлой Фаттаховой сходила в кинотеатр на картину «Война Анны». Исполнительница думала, что будет плакать навзрыд, так как в основе сюжета — история еврейской девочки, которая после гибели своей семьи осталась одна и пыталась спастись от немцев.

«Но никто из нас не испытал эмоционального потрясения. Военная сказка абсолютно неправдоподобна — девочку превратили почти в Робинзона Крузо. Были интересные режиссерские решения, но в целом, на мой взгляд, это далеко не самый лучший фильм о войне. После кино пошли гулять по нашей прекрасной весенней Москве, все, как мы любим», — заявила певица.

Отметим, что многие подписчики Валерии также остались не в восторге от данной картины. Исполнительница ответила одному из пользователей: «Фильм совершенно не захватил, неудивительно, что в прокате он провалился. Вчера, к примеру, в кинотеатре мы были в гордом одиночестве. Как-то так», — сказала она.

Отметим, что Валерию достаточно часто можно увидеть в обществе бывшей гражданской жены Иосифа Пригожина. При этом она уже не раз отмечала, что никакой ревности у нее нет. Они в прекрасных отношениях и любят проводить время вместе.

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ВалерияИосиф Пригожинкартина "Война Анны"
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«Никто не испытал эмоционального потрясения»: Валерия разочаровалась после просмотра «Войны Анны»
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