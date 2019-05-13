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«Гребем дальше»: Цыганова поздравила Конюхова, который завершил пятимесячное плавание

По словам певицы, она верила, молилась и следила за его приключениями в океане.

«Гребем дальше»: Цыганова поздравила Конюхова, который завершил пятимесячное плавание
Вика Цыганова/globallookpress.com

Известная певица Вика Цыганова в Instagram порадовалась, что ее давний друг, отважный мореплаватель и путешественник Федор Конюхов достиг берега после пяти месяцев в океане. Напомним, что он плыл на весельной лодке и несколько раз был на грани жизни и смерти. В какой-то момент была вероятность, что его унесет в Антарктиду, откуда выбраться без посторонней помощи у него бы уже не получилось.

По словам Цыгановой, Конюхов смог преодолеть один из опаснейших маршрутов в мире. Он прошел через пролив Дрейка, мыс Горн, у которого в разное время затонуло более пятисот судов. Сама исполнительница все это время верила, молилась и следила за отважным мореплавателем.

«И вот Федор уже через несколько дней будет дома, где его ждёт великолепная выставка его картин в Русском художественном музее Санкт-Петербурга, коллекция Kоnyukhov ART, и множество творческих планов и идей! Я от всей души поздравляю родных Фёдора и всех неравнодушных людей с этой победой! Гребём дальше», – заявила Вика Цыганова.

Отметим, что певица и Федор Конюхов дружат уже много лет. Путешественник часто приезжает в гости к популярной исполнительнице, и они коротают вечера за его рассказами о дальних плаваниях.

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Тэги:

весельная лодкаВика ЦыгановаФедор Конюхов
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«Гребем дальше»: Цыганова поздравила Конюхова, который завершил пятимесячное плавание
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