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Не надо стесняться: 51-летняя Кабо снялась в купальнике

Актриса рассказала, что помогает ей оставаться в хорошей форме.

Не надо стесняться: 51-летняя Кабо снялась в купальнике
Фото: Globallookpress.com

51-летняя Ольга Кабо не боится откровенных нарядов, потому что находится в прекрасной физической форме. На днях актриса решила поделиться с поклонниками своим секретом молодости.

В своем Instagram Ольга опубликовала снимок в раздельном бикини черного цвета, открывающим плоский подтянутый живот. В подписи к фото она написала, что летний сезон — самое время делиться секретами красоты и здоровья.

Кабо рассказала, что в основе женской привлекательности и бодрости лежит коллаген, который уменьшается с возрастом и приводит к ухудшению состояния волос, ногтей и кожи.

«А мои кожа и волосы всегда страдают — грим, пудра, софиты, средства для укладок, лаки для волос, шпильки- все это, безусловно, атрибуты моей профессии, но они создают дискомфорт и пагубно влияют на мой внешний вид вне сцены и съемочной площадки..», — написала актриса.

Ольга поделилась, что уже месяц регулярно принимает добавки с коллагеном и витаминами и ее самочувствие и внешний вид существенно улучшились.

«Поможем организму жить и блистать. Все в наших руках! Главное, не лениться», — заключила Кабо.

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бьюти-секретыОльга Кабо
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Не надо стесняться: 51-летняя Кабо снялась в купальнике
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