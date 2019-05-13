Молодая жена Александра Цекало нашла подход к детям Виктории Галушки

27-летняя избранница продюсера познакомилась с его наследниками незадолго до свадьбы.

О разводе Александра Цекало и Виктории Галушки широкой публике стало известно в минувшем январе. Официально сообщив о завершении отношений с сестрой Веры Брежневой, 57-летний продюсер женился вновь, его избранницей стала 27-летняя художница Дарина Эрвин.

Отношения пары кажутся очень прочными. Очаровательная молодая супруга смогла не только покорить сердце возлюбленного, но и всего за несколько месяцев найти подход к его детям от предыдущего брака.

У Цекало и Виктории Галушки есть двое наследников – десятилетняя Александра и Михаил, которому исполнится семь лет в сентябре. Отец не скрывал от ребят свою личную жизнь, поэтому Дарина познакомилась с ними незадолго до свадьбы, на специально организованной встрече.

«Еще до свадьбы все вместе ездили за границу. Были в Диснейленде в Лос-Анджелесе. Эрвин быстро поладила с детьми избранника», – сообщили в окружении пары изданию «СтарХит».

Ранее разрыв отношений сестры с Александром Цекало прокомментировала сама Вера Брежнева. Экс-солистка «ВИА Гры» отметила, что могла бы жестко отреагировать на поступок продюсера, но прожитые годы дали ей понимание того, что в жизни может случиться всякое.

Певица, которой также в свое время пришлось пережить развод, искренне пожелала экс-супругам сохранить хорошие отношения ради сына и дочери, и пожелала счастья как любимой родственнице, так и ее бывшему мужу, пишет «Комсомольская правда».