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«Жаловался на давление»: друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста

За несколько часов до трагедии российский журналист заглянул в гости к давнему другу Брониславу Виногродскому. Мужчина был одним из последних, кто видел Сергея Доренко живым.

«Жаловался на давление»: друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста
Сергей Доренко. фото: globallook.com

Сергей Доренко скончался вечером 9 мая. Он потерял сознание, когда ехал на мотоцикле. Позже выяснилось, что причиной смерти журналиста стала аневризма грудной части аорты. Похороны теле- и радиоведущего были назначены на 12 мая, но в морге отказались выдавать тело мужчины его вдове Юлии. Появилась информация, что полиция запретила выдавать его, так как необходимо провести повторную судебно-медицинскую экспертизу. Вскоре дочери Сергея Леонидовича от первого брака Ксения и Екатерина заявили, что их отец мог быть отравлен. Они не исключают, что к гибели Доренко причастна его жена.

В студии передачи «Прямой эфир» собрались друзья и коллеги российского журналиста. Анастасия Аношко работала вместе с Сергеем Доренко много лет. Для девушки ведущий был словно отец. Она заверила, что у нее не было никакого дурного предчувствия.

«Это сейчас складывается пазл, что он жаловался на давление. Но у всех давление, все пьют таблетки, у многих людей такое происходит вокруг меня. Поэтому и нет чувства, что это опасно. Он наблюдался у кардиолога. Аневризма была поставлена. И он мне об этом говорил. И лишь недавно я об этом вспомнила», — рассказала Анастасия.

Анастасия Аношко рассказала о состоянии Доренко. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Также она отметила, что до 40 лет Доренко был другим. Он сам признавался, что в какой-то момент изменился.

Снимок Доренко сделанный за пару часов до его гибели. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Дал интервью Андрею Малахову и друг Доренко Бронислав Виногродский. Именно к нему заехал незадолго до гибели телеведущий.

«Я сфотографировал его из окна и пригласил в гости. Сережа не захотел пить чай, пожаловался, что у него давление, мушки перед глазами. Принесли ему воды в графине. Он перед этим проехал довольно много километров на мотоцикле. По его рассказам, он ездил в Кострому. Это довольно долгая дорога. Он проехал в этот день не меньше 300, а может и все 500 км. Посидел и поехал дальше. Через несколько часов я его увидел в городе, удивился. Это была последняя наша встреча», — поведал мужчина.

Он отметил, что Доренко никогда не упоминал ни про какие угрозы. Виногродский считает, что дочери телеведущего от первого брака просто затаили обиду.

«Девчонки, конечно, не простили Сергея за то, что он бросил их маму. Потом они что-то наговорили друг друга, а потом и сами в это поверили», — поделился своим мнением друг Доренко.

Бронислав рассказал о последних часах жизни Доренко. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Напомним, что Доренко прожил со своей первой женой Мариной Федоренковой в браке 33 года. Она долго отказывалась давать развод журналисту. Официально они расстались в 2013 году. Тогда он уже жил с новой избранницей Юлией, которая тоже  подарила ему двух дочерей: Варвару и Веру.

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«Жаловался на давление»: друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста
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